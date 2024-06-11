Учебным заведениям поручили экономить электроэнергию: что придется выключить

Минобразования разослало письмо

Украинским учебным заведениям поручили выполнить распоряжение Кабинета министров по экономии электроэнергии. Они должны прекратить использование некоторых приборов.

Об этом говорится в соответствующем письме Министерства образования и науки Украины. Такие меры необходимы для стабилизации работы объединенной энергетической системы.

В документе подчеркивается, что государственным предприятиям, учреждениям, учебным заведениям и организациям, относящимся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные распоряжением правительства №510 от 7 июня. Согласно документу, электроэнергию рекомендуется экономить путем прекращения использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

Кроме того, учреждениям советуют выключить освещение наружной рекламы. Эти меры должны действовать до 31 декабря 2024г.

Напомним, компания "Укрэнерго" упразднила тендер на закупку новых кондиционеров. Это было сделано во избежание манипуляций.