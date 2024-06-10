Отключения света и графики хотят сделать более справедливыми: что для этого делают

Списки критической инфраструктуры в рамках этого процесса будут пересмотрены и обновлены

В Украине происходит инвентаризация, с помощью которой распределение потребления электроэнергии и отключения света будет более справедливым. Это касается как критической инфраструктуры, так и бытовых потребителей.

Об этом сказал глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян в эфире телемарафона. По его словам, в рамках этого процесса обновят списки критической инфраструктуры.

"Эта очередная инвентаризация призвана на то, чтобы упорядочить этот процесс. Будут обновлены списки критической инфраструктуры. И они будут учтены в балансе каждой области", — отметил Слободян.

Также он добавил, что у каждой области есть свой определенный лимит потребления электроэнергии. Если "вычесть" от лимита объекты критической инфраструктуры, остальная часть распределена на бытовых потребителей, которые больше всего привлекаются к графикам почасовых отключений.

Слободян подчеркнул, что сейчас делается все возможное, чтобы распределение происходило справедливо. Это поможет избежать случаев, когда с электроснабжением остаются объекты, которые не играют важную роль.

Отметим, что "Телеграф" поговорил с Геннадием Рябцевым и ситуации со светом в стране: "Когда электричества нет, уже не важно, сколько оно стоит — эксперт рассказал о блекаутах, несправедливых отключениях и как согреться зимой".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Правительстве придумали, как снизить нагрузку на энергосистему. Для этого люди должны будут отказаться от некоторых удобств.