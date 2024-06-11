Закладам освіти доручили економити електроенергію: що доведеться вимкнути

Міносвіти розіслало листа

Українським закладам освіти доручили виконати розпорядження Кабінету міністрів щодо економії електроенергії. Вони мають припинити використання деяких приладів.

Про це йдеться у відповідному листі Міністерства освіти та науки України. Зазначається, що такі заходи потрібні для стабілізації роботи об’єднаної енергетичної системи.

У документі підкреслюється, що державним підприємствам, установам, навчальним закладам та організаціям, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України необхідно виконувати заходи, передбачені розпорядженням уряду №510 від 7 червня. Згідно з документом, електроенергію рекомендується економити шляхом припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території.

Крім того, установам радять вимкнути освітлення зовнішньої реклами. Ці заходи повинні діяти до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, компанія "Укренерго" скасувала тендер на закупівлю нових кондиціонерів. Це було зроблено задля уникнення маніпуляцій.