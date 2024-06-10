Отключения света будут еще два-три года: эксперт рассказал о состоянии украинской энергетики

Россияне изменили тактику и начали уничтожать именно генерирующие мощности

Из-за многочисленных российских терактов против украинской энергетики, направленных прежде всего на генерирующие мощности, Украина оказалась в тяжелом положении. Восстановить поврежденное быстро не получится, поэтому отключения света продлятся еще минимум два года, особенно зимой, когда придется сидеть без света в течение 8-10 часов.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Новини.LIVE". По его словам, российские террористы изменили тактику, что и привело к столь печальным последствиям.

"В 2022-м российские удары были направлены больше на высоковольтные сети. Тогда мы достаточно оперативно реагировали на них, а уже в 2023-м научились быстро их восстанавливать и фактически нивелировать то влияние, которое оказывали россияне. Поэтому собственно зима 2023-2024 была относительно спокойной и комфортной. Но РФ изменила тактику, стратегию и начала наносить массированные удары именно по генерациям, по тепловой генерации, по угольным электростанциям, но прежде всего по большим гидрогенерирующим мощностям. И, к сожалению, им удалось добиться своей цели, потому что нам физически не хватало ПВО для защиты этих объектов. В результате ударов мы потеряли половину того объема генерации, который имели зимой. А это 50%. Поэтому сейчас у нас в очень жестком дефиците именно генерирующие мощности", – сказал он.

Однако Харченко не согласен с апокалиптическими прогнозами западных журналистов, которые прочат Украине по 20 часов без света. По его словам, максимум света не будет 8-10 часов в сутки и то зимой, поскольку там будет период повышенного потребления.

"Это на пару лет. Не то чтобы эта зима была исключением. При хорошем раскладе дел где-то через зиму, то есть 2027-2028 год, возможно, обойдется без отключений. Это при условии, что сойдется куча параметров. Скажу вам честно, при таких массированных ударах, как у нас, любая европейская страна уже давно не имела бы электричества. Разве что по часу в сутки, и это было бы за счастье. Украинская энергосистема одна из самых устойчивых. К нам стоит очередь по обмену опытом, но прямо сейчас у нас нет на это времени", – добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" рассказали, ждать ли украинцам тотального блекаута. Там отметили, что будут продолжаться только контролируемые отключения электроэнергии.

В июле украинцам следует ожидать, что по графику отключений света электроэнергии не будет по 10 часов в сутки. Ситуация может улучшиться в сентябре, когда из ремонта вернутся два блока электростанций.