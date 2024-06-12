Трое детей не спасут от мобилизации: в каких случаях плодовитого отца призовут в армию

Многодетные матери и родители не должны призывать по мобилизации, но есть нюансы

В Украине активно обновляют документы в ТЦК, ЦНАПах и приложении "Резерв+", ведь по новому закону о мобилизации нужно сделать это до 18 июля. Одна из категорий военнообязанных, сохранивших отсрочку – многодетные родители. Однако и с этой категорией есть нюансы.

Содержание троих и более детей – это отцовство или опека несовершеннолетних. Эти факты должны быть подтверждены документально — свидетельствами о рождении, решением суда об усыновлении, справками о регистрации или разрыве брака, решением о назначении алиментов и справкой из исполнительной службы об отсутствии задолженности и т.п.

Если есть двое детей и беременная жена

Беременность супруги не дает основания для отсрочки мобилизации. Право на нее наступает после рождения и регистрации ребенка. Однако в случае резкого ухудшения состояния здоровья жены во время беременности вплоть до необходимости ухода, имея об этом, вывод ВЛК можно попытаться претендовать на получение отсрочки.

Если есть двое детей и ребенок жены от первого брака

Если в семье воспитывается двое общих детей и есть ребенок жены от предыдущего брака, которому муж не является биологическим отцом, то есть возможность получить бронирование при одном условии, утверждают юристы. Человек имеет право на отсрочку, только если ребенка он усыновил/удочерил.

Если есть задолженность по алиментам

Право на отсрочку теряется, если у мужчины или женщины есть задолженность по алиментам. Сумма неуплаты не должна превышать общую сумму платежей за три месяца.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие четыре степени пригодности к службе сейчас существуют в Украине. Из них три – пригодность с отдельными ремарками.