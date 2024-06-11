Есть несколько групп: какие предприятия и компании могут забронировать своих сотрудников от мобилизации

В министерстве пояснили, куда нужно обращаться организациям, чтобы забронировать своих сотрудников

В Министерстве экономики Украині объяснили, какие предприятия попадают под бронирование от мобилизации. Учреждения, которые входят в этот список, могут бронировать 100% сотрудников.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Правительство усовершенствовало постановление о бронировании, которое действовало ранее.

Так под бронь попадают военнообязанные сотрудники следующих предприятий, учреждений и организаций:

которые производят товары, выполняют работы, предоставляют услуги необходимы для обеспечения потребностей ВСУ и других формирований,

которые являются критически важными для экономики и для обеспечения жизнедеятельности населения.

Руководители первой категории предприятий должны подать заявку в центральные органы исполнительной власти, которые руководят военными формирования, СБУ, Минобороны или Минстратегпром. Предприятия, которые относятся ко второй категории, подают заявку на бронь сотрудников в Министерства и областные военные администрации.

Напомним, что в Минэкономики подробно объяснили, что изменится после обновления постановления правительства №76. Именно этот документ позволяет предприятиям в Украине забронировать большую часть сотрудников, даже тех, которые имеют дефицитную военную специальность.

Также "Телеграф" рассказывал о том, каким критериям должно соответствовать учреждение, чтобы получить бронь сотрудников. Всего в Минэкономики назвали 7 таких критериев.