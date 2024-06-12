Мобилизация в Украине: в Раде ответили, продлят ли сроки обновления военно-учетных данных

Сейчас у украинцев есть все возможности обновить свои данные

Украинцы едва ли не до последнего затягивают с тем, что необходимо сделать сразу, а потому продлевать срок обновления военно-учетных данных после 16 июля нет смысла. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич. Напомним, обновить свои данные можно в приложении "Резерв+".

Что касается Завитневича, то соответствующее заявление он сделал в интервью изданию BBC-News Украина. Нардеп уверен, что продлевать сроки бессмысленно.

"Когда мы даже в законе прописывали сроки – месяц, два или три – все мы признали, что украинцы, так исторически случилось, в большинстве пойдут обновлять данные в последний или предпоследний день. Поэтому сделаем или месяц, или два, или три – какая разница? Я думаю, сейчас оно работает – пожалуйста, идите обновляйте данные. Потому что иначе это может продолжаться до бесконечности", — сказал Завитневич.

Он добавил, что в настоящее время приложение Минобороны "Резерв+" работает хорошо, а все ошибки были исправлены в первые дни работы программы. Поэтому, по мнению нардепа, у украинцев нет никаких причин затягивать с обновлением данных и два месяца — более чем достаточный срок.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Раде выдвинули новые предложения по бронированию спасателей. Так, народные депутаты Украины подали в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено предоставление бронирования от мобилизации всем военнообязанным работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. До этого речь шла только о частичном бронировании.