Оттянет ли экономическое бронирование демобилизацию военных: украинцам дали четкий ответ

От экономического бронирования зависят также и зарплаты военных

Введение экономического бронирования в Украине не повлияет на демобилизацию военных и не замедлит этот процесс. Напротив, если не реализовать данную идею, многие предприятия могут остановиться, что ударит по финансированию наших защитников.

Такое мнение выразил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, народный депутат Украины Дмитрий Наталуха на сайте Главком. По его словам, на демобилизацию в нашей стране влияют другие вещи.

"Демобилизация зависит от набора людей в армию. Все необходимые инструменты для этого мы предоставили ТЦК. И, будем откровенны, это дает результаты", — объяснил Наталуха.

Он подчеркнул, что без экономического бронирования в стране есть риск остановки множества предприятий.

"Подскажите, если из-за отсутствия этих предохранителей где-то за год нам нечем будет платить зарплаты военным, то это положительно повлияет на желание людей идти служить? – конечно нет. Тогда о демобилизации вообще не пойдет речь" — подытожил нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по мнению Дмитрия Наталухи, экономическое бронирование нельзя назвать откупом от службы. Он объяснил важный момент, который нужно понимать.