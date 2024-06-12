"Требования четкие": в Раде новые предложения насчет бронирования спасателей
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В ВР считают, что спасатели должны иметь бронь
Народные депутаты Украины подали в Верховную раду законопроект, которым предусмотрено предоставление бронирования от мобилизации всем военнообязанным работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. До этого речь шла только о частичном бронировании.
Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины. Там была опубликована карта законопроекта №11323.
Документ предусматривает внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно новому законопроекту, спасателей хотят перенести в категорию работников, которые не подлежат призыву.
Инициаторами законопроекта указаны народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу и депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Требования четкие. Наши спасатели, которые каждый день и каждую ночь спасают украинцев и разбирают завалы после атак россиян, должны иметь бронирование от мобилизации. Наш тыл должен быть защищен", — ранее говорил Гончаренко.
Стоит добавить, что в пятницу, 7 июня, министр внутренних дел Игорь Клименко сказал, что в Украине будет забронировано 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Федор Вениславский рассказал, что количество спасателей и полицейских, подлежащих бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению Минобороны.