Чи відтягне економічне бронювання демобілізацію військових: українцям дали чітку відповідь

Від економічного бронювання залежать також і зарплати військових

Запровадження економічного бронювання в Україні не вплине на демобілізацію військових та не уповільнить цей процес. Навпаки, якщо не реалізувати цю ідею, багато підприємств можуть зупинитися, що вдарить фінансування наших захисників.

Таку думку висловив голова комітету ВР з питань економічного розвитку народний депутат України Дмитро Наталуха на сайті Главкома. За його словами, на демобілізацію у нашій країні впливають інші речі.

"Демобілізація залежить від набору людей до армії. Усі необхідні інструменти для цього ми надали ТЦК. І, будемо відверті, це дає результати", — пояснив Наталуха.

Він наголосив, що без економічного бронювання в країні є ризик зупинення багатьох підприємств.

"Підкажіть, якщо через відсутність цих запобіжників десь за рік нам не буде чим платити зарплати військовим, то це позитивно вплине на бажання людей йти служити? – звичайно ні. Тоді про демобілізацію взагалі не піде мова" — підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, на думку Дмитра Наталухи, економічне бронювання не можна назвати відкупом від служби. Він пояснив важливий момент, який слід розуміти.