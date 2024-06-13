Не пришел по "боевой повестке" в ТЦК из-за смерти отца: на Львовщине суд серьезно наказал мужчину

На суде военнообязанный не признал свою вину и сказал, что не хочет и готов служить

Во Львовской области мужчина не явился в ТЦК по "боевой повестке" из-за смерти своего отца. За это его осудили за нарушение закона о мобилизации.

В решении Бродовского районного суда Львовской области говорится, что уроженец села Дитковцы прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным и призван к службе. 20 июля ему пришла повестка с вызовом на следующий день.

У мужчины не было права на отсрочку, но несмотря на это он не явился в срок в Территориальный центр комплектования. Игнорирование повестки было квалифицировано как уклонение от мобилизации.

На суде выяснилось, что военнообязанный не явился по повестке, так как 21 июля хоронил своего отца, а его мать "осталась одна". Также он заявлял, что не хочет служить в армии, так как не готов. В ходе суда он говорил, что что ухаживает за матерью. У женщины, к слову, есть еще двое сыновей.

56-летняя мать подсудимого подтвердила, что у нее есть трое сыновей, но двое из них живут отдельно со своими семьями. Женщина уверяла, что состояние ее здоровья ухудшилось и ей необходима постоянная помощь сына.

На заседании было учтено, что подсудимый никак не выражает сожаление о содеянном и не попытался исправить ситуацию. Решением суда мужчину отправили за решетку на три года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Хмельницкой области суд вынес наказание мужчине, который не пришел по "боевой повестке" в ТЦК из-за похмелья.