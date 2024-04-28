Не пришел в ТЦК по повестке из-за похмелья: в Хмельницкой области суд вынес приговор уклонисту

Фигуранта освободили от отбывания наказания с испытанием, установив ему испытательный срок продолжительностью 1 год.

В Хмельницкой области Красиловский районный суд приговорил к году испытательного срока мужчину, который не явился в ТЦК после получения боевой повестки. Фигурант объяснил, что не смог этого сделать из-за "сильного похмелья".

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений. Отмечается, что военно-врачебная комиссия признала фигуранта пригодным к военной службе.

Накануне визита в ТЦК по состоявшейся 5 июля 2023 года боевой повестке мужчина напился, а на следующий день страдал от похмелья, поэтому не явился по вызову и не сообщил об этом. На суде мужчина раскаялся и сообщил, что готов служить и защищать страну.

Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины фигуранта освободили от отбывания наказания с испытанием, установив ему испытательный срок продолжительностью 1 год.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации. Отказ от прохождения службы он объяснил любопытно.