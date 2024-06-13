Не прийшов за "бойовою повісткою" у ТЦК через смерть батька: на Львівщині суд серйозно покарав чоловіка

На суді військовозобов’язаний не визнав своєї провини і сказав, що не хоче і готовий служити

У Львівській області чоловік не з’явився до ТЦК за "бойовою повісткою" через смерть свого батька. За це його засудили за порушення закону про мобілізацію.

У рішенні Бродівського районного суду Львівської області йдеться про те, що уродженець села Дітківці пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним і призваний до служби. 20 липня йому прийшла повістка з викликом на наступний день

У чоловіка не було права на відстрочку, але, попри це, він не з’явився вчасно до Територіального центру комплектування. Ігнорування повістки було кваліфіковано як ухилення від мобілізації.

На суді з’ясувалося, що військовозобов’язаний не з’явився по повістці, оскільки 21 липня поховав свого батька, а його мати "залишилася сама". Також він заявляв, що не хоче служити в армії, оскільки не готовий. У ході суду він казав, що доглядає матір. У жінки, до речі, є ще двоє синів.

56-річна мати підсудного підтвердила, що має трьох синів, але двоє з них живуть окремо зі своїми сім’ями. Жінка запевняла, що стан її здоров’я погіршився і їй потрібна постійна допомога сина.

На засіданні було враховано, що підсудний ніяк не висловлює жаль про скоєне і не спробував виправити ситуацію. Рішенням суду чоловіка відправили за ґрати на три роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Хмельниччині суд виніс покарання чоловікові, який не прийшов за "бойовою повісткою" у ТЦК через похмілля.