В Брюсселе проходит заседание "Рамштайна": чему стороны уделили особое внимание

Украина ожидает конкретных решений

В четверг, 13 июня, в Брюсселе началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это уже 23-я подобная встреча.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Там отметили, что главными темами встречи станут поставки систем ПВО и артиллерии.

Перед началом заседания министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, выразил благодарность коллегам из почти 50 стран-партнеров за непреклонную поддержку и приверженность ценностям свободы. В Минобороны ожидают плодотворных результатов встречи и конкретных решений

В министерстве также сообщили, что в рамках заседания состоялась очередная встреча Умерова с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время встречи стороны подробно обсудили планирование оборонных потребностей Украины, уделив особое внимание процессу мобилизации и оснащению боевых бригад.

Министр обороны Украины напомнил, что уже на этой неделе на саммите G7 Украина и США подпишут двустороннее соглашение о безопасности. Умеров отметил, что это значимый шаг по пути к справедливому миру для Украины.

"Искренне благодарен нашим американским партнерам за непоколебимую поддержку. Это способствует нашей общей цели — защите свободы и мира", — подчеркнул министр обороны Украины.

Напомним, сейчас уже 15 стран подписали с Украиной двусторонние соглашения о безопасности. Первой стала Великобритания, а последней была Норвегия.