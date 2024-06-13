У Брюсселі проходить засідання "Рамштайну": чому сторони приділили особливу увагу

Україна очікує на конкретні рішення

У четвер, 13 червня, у Брюсселі розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Це вже 23-тя подібна зустріч.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України. Там зазначили, що головними темами зустрічі стануть постачання систем ППО та артилерії.

Перед початком засідання міністр оборони України Рустем Умєров, який очолює українську делегацію, висловив вдячний колегам з майже 50 країн-партнерів за непохитну підтримку та відданість цінностям свободи. У Міноборони очікують на плідні результати зустрічі та конкретні рішення.

У міністерстві також повідомили, що в рамках засідання відбулася чергова зустріч Умєрова з міністром оборони США Ллойдом Остіном Під час зустрічі сторони детально обговорили планування оборонних потреб України, приділивши особливу увагу процесу мобілізації та оснащенню бойових бригад.

Міністр оборони України нагадав, що вже цього тижня на саміті G7 Україна та США підпишуть двосторонню безпекову угоду. Умєров зазначив, що це значущий крок на шляху до справедливого миру для України.

"Щиро вдячний нашим американським партнерам за непохитну підтримку. Це сприяє нашій спільній меті — захисту свободи та миру", — підкреслив міністр оборони України.

Нагадаємо, нині вже 15 країн підписали з Україною двосторонні безпекові угоди. Першою стала Велика Британія, а останньою була Норвегія.