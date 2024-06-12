"Мы не так глупы": ЕС и США спорят из-за нового кредита Украине, что не нравится европейцам - Politico

ЕС хочет обсудить точные условия

Между правительствами США и европейских стран возникло большое расхождение относительно плана предоставления большого кредита Украине на 50 миллиардов долларов с использованием российских активов. Из-за этого переговоры на эту тему будут продолжаться уже после саммита G7, который будет проходить на этой неделе, и опасно приблизятся к выборам в США.

Об этом пишет Politico. В то время, когда лидеры G7 собираются на новый саммит, американцы надеются, что эта встреча станет демонстрацией поддержки Западом Украины, поскольку война с Россией растянулась уже на третий год.

"Вашингтон предлагает: "Мы [США] берем кредит, Европа берет на себя весь риск, вы [Европа] платите проценты, а мы [США] используем деньги для американско-украинского фонда", — сказал один высокопоставленный европейский дипломат и добавил "Мы можем быть глупыми, но мы не так глупы".

Согласно информации от шести высокопоставленных дипломатов и официальных лиц, ожидается, что после тяжелых европейских выборов президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц скажут президенту Джо Байдену, что они отклоняют американское предложение о том, чтобы Европа выступила единственным гарантом кредита.

В европейских правительствах есть ощутимый гнев относительно плана США, который, как они утверждают, будет означать, что они будут вынуждены вернуть займ, если что-то пойдет не так, тогда как американские компании потенциально могут извлечь наибольшую выгоду от контрактов на восстановление Украины.

Правительства ведут гонку со временем не только потому, что Украине отчаянно нужны деньги, но потому, что нет уверенности, что президентство Дональда Трампа поддержит эту инициативу. По словам трех чиновников, окончательное соглашение теперь будет отложено по крайней мере до осени. А выборы в США состоятся 5 ноября. Хотя ожидается, что лидеры G7 в Апулии поддержат широкую идею кредита Украине, они вряд ли согласятся на какие-либо детали.

Кто несет риск по кредиту

Пока Украина пытается заплатить за свои военные усилия, США лоббируют европейских союзников, чтобы они искали способы получить деньги для Киева на фоне опасений, что потенциальное переизбрание Трампа в президенты США может приостановить поддержку Украины Западом.

Чтобы направить эту помощь, Вашингтон предложил взять Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет ежегодно возвращаться из доходов, полученных от замороженных российских активов. Теоретически ЕС и США согласны с этим планом, но они не согласны с тем, кто будет на крючке, если что-то пойдет не так.

Ключевой вопрос состоит в том, кто юридически будет обязан вернуть займ, если дружественное к России правительство Венгрии наложит вето на продление санкций ЕС против Кремля, которые по закону должны обновляться каждые шесть месяцев, таким образом размораживая активы Центрального банка России.

Другие риски включают российские активы, которые больше не будут приносить достаточной прибыли или их вернут России в случае мирного урегулирования. США предложили европейским странам нести основное бремя финансового риска, если что-то из этого произойдет, предложив, чтобы ответственность соответствовала сумме замороженных российских активов, которые страны сохраняют.

По словам трех чиновников, Вашингтон заявил, что гарантирование займа деньгами налогоплательщиков США будет означать привлечение Конгресса к ратификации соглашения. Это связано с опасениями, что оппозиция законодателей-республиканцев затянет процесс после президентских выборов в ноябре. Хотя официальные лица ЕС с пониманием относятся к этим опасениям, они неохотно соглашаются с тем, что происходит за счет их собственных налогоплательщиков.

"Если бы все было наоборот, они бы сказали, что мы сумасшедшие", — комментирует чиновник ЕС предложение США.

Для справки после полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили около 260 миллиардов евро российских суверенных активов. Около 200 миллиардов евро из них находятся в ЕС.

Европа и Америка также борются и за контроль над займом, а также влияние на то, как тратятся деньги. Если Вашингтон или учреждения с большими долями в США, такие, как Всемирный банк, раздадут деньги, американские компании получат лучшие прибыли, говорят европейские чиновники.

"ЕС может быть наивным, но это заходит слишком далеко", — сказал дипломат и добавил "Это принесет пользу преимущественно американским компаниям, поэтому мы должны обсудить условия более подробно".

ЕС хочет обсудить точные условия, чтобы избежать того, чтобы их компании остались вне выгодных украинских контрактов.

В знак раздражения европейцы теперь даже предлагают обеспечить собственный заем для Украины, без США или G7. Хотя некоторые дипломаты считают, что это в основном способ усилить давление на США, чтобы они пошли на уступки, страны ЕС уже обсудили правовую систему на случай, если они решат действовать самостоятельно.

Согласно альтернативному плану, ЕС возьмет для Украины займ в размере 50 миллиардов евро, который он вернет за счет поступлений от российских активов на сумму около 200 миллиардов евро, замороженных в ЕС.

В качестве обеспечения кредита ЕС использует свой семилетний бюджет в 1,2 триллиона евро. Высокопоставленный дипломат ЕС предположил, что этот вариант набирает популярность, поскольку он не нуждается в единогласии между государствами ЕС. Но на встрече министров финансов на прошлой неделе несколько столиц предупредили, что это может подорвать единство Запада, поскольку каждая страна G7 предоставит Украине свой двусторонний заем.

Напомним, ранее мы писали о том, что ЕС и G7 планируют выпустить на оборону замороженные активы РФ.