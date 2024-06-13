Графики отключений будут действовать повсюду: в Укрэнерго рассказали, когда не будет света 14 июня

Подготовьтесь к плановым отключениям заранее

Графики стабилизационных отключений в пятницу, 14 июня, будут действовать по всей территории Украины. Заденет все регионы. Напомним, ранее мы сообщали о том, почему в июле графики отключений могут быть более жесткими.

Относительно отключений в пятницу, о графиках сообщила компания "Укрэнерго" в своем Телеграм. Назвали и временные интервалы.

"Завтра, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18:00 и до 22:00 ", — говорится в сообщении.

Также в компании предупредили, что в графиках возможны изменения и заметили, что о них можно узнать на сайте вашего оператора системы распределения.

Также в Укрэнерго еще раз напомнили, что главная причина применения мер ограничения – последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Так, например, за последние сутки из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы осуществлялся импорт электроэнергии. Общий объем – 27 671 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 624 МВт.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал интервью с председателем правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. О том, как быстро пройдет восстановление энергетических мощностей и какую энергосистему Украина строит читайте в материале "Телеграфа": Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы