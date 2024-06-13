Сотни одесситов снова остались без света: энергетики ввели новые графики

Энергетики призывают одесситов не включать все мощные приборы одновременно

В Одесской области в четверг, 13 июня, снова будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Энергетики предупредили, что свет начнут выключать с 20:00 до 22:00.

Потребители по-прежнему должны быть поделены на шесть групп. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

Проверить информацию о электроснабжении и ознакомиться с графиком можно здесь . При этом в компании добавили, что в любой момент ситуация может измениться.

Чтобы избежать отключений электричества не только в серой, но и в светло-серой зоне, энергетики призывают одесситов не включать все мощные приборы одновременно.

Напомним, что графики отключений света в Украине в скором времени могут стать более мягкими. АЭС вводит дополнительный блок в работу, а это поможет энергосистеме снять нагрузку, которая есть сейчас.

Отметим, что "Телеграф" поговорил с Геннадием Рябцевым и ситуации со светом в стране: "Когда электричества нет, уже не важно, сколько оно стоит — эксперт рассказал о блекаутах, несправедливых отключениях и как согреться зимой" .

Ранее "Телеграф" процитировал слова советника премьер-министра Украины по энергетике Юрия Бойко. Чиновник рассказал, что в июне в Украине будут обновлять лимиты света.