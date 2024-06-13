Отключения света участятся? Энергоатом назвал причину

Дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться

НАЭК "Энергоатом" предупредила о прогнозируемом увеличении дефицита электроэнергии в июле. Правда, как отмечают эксперты, проблемы с генерацией ждут украинцев в ближайшие несколько лет. Что касается заявления "Энергоатома", то это связано с тем, что компания в ближайшие дни планирует вывести в ремонт еще один атомный энергоблок-тысячник ВВЭР-1000.

Об этом сообщили в своем Телеграм-канале. Отметили, что работы выполняются по графику ремонтной кампании, согласованному с Укрэнерго.

"В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться. Но, с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии", — подчеркнули в компании.

Как отметили в НАЭК, в этом году ремонты проводят на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не производились.

При этом в компании подчеркнули, что безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Как правило, такие ремонты проводят в теплое время года, чтобы максимально использовать мощность атомной генерации во время осенне-зимнего периода.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине графики отключения света сделают справедливыми. Кабмин на заседании 24 мая принял соответствующее постановление.