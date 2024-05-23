Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы

Чтобы устранить "узкие места" — нужно время и деньги

С самого начала полномасштабного вторжения россияне методично атаковали украинскую энергетику. Но если в 2022 году они били преимущественно по магистральным электросетям, то в этом году уже пытались уничтожить генерацию. Потеря мощностей снова привела к принудительным графикам отключения света для населения и промышленности.

О том, как быстро пройдет восстановление энергетических мощностей и какую энергосистему строит Украина, "Телеграф" поговорил с председателем правления ПАО "НАК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким.

Возобновление поврежденного и строительство нового

— По какому пути сейчас идет восстановление энергетики: восстановление старой теплогенерации или строительство новой?

— Мы не можем себе позволить сейчас выбрать только один путь. Нам нужно и максимально восстанавливать поврежденное, и начинать строить новую генерацию, распределенную территориально. Только так. Новое поколение быстро построено не будет. Это не история о том, как спасти нас следующей зимой. Это, может быть, даже не будет история о зиме 2025/26 годов. К началу отопительного сезона 2024/25 годов будут реализованы только первые проекты "новой волны". А этот период нужно как-то прожить.

Чтобы мы могли с минимальными потерями для потребителей пройти зимы этого и следующего года, нам нужно максимально восстанавливать поврежденные российскими ракетами электростанции. И главный фактор здесь – время. Ибо сроки восстановления очень зависят от того, в каком состоянии энергоблок. Некоторые можно восстановить быстро, условно за недели. Остальные — через год-полтора. Остальные никогда.

Международные организации и международные банки закрывают нам наиболее необходимые потребности, а все остальное должен сделать частный капитал.

Хочу подчеркнуть, что поступающая сейчас помощь – одно из ключевых условий нашего восстановления. Нам очень помогают наши международные партнеры. К примеру, "Укрэнерго" за время полномасштабного вторжения привлекла более 1,2 млрд долларов международной поддержки на восстановление, закупку высоковольтного оборудования и поддержку ликвидности. Большая часть этих средств – гранты правительств стран ЕС и США, другая – кредиты МФО.

Без этой помощи сложно сказать вообще, как бы мы справились минувшей зимой и сейчас после многочисленных массированных атак россиян. Но мы не можем рассчитывать всегда только на доноров и партнеров. Только частный капитал способен покрыть всю потребность Украины в новых маневровых мощностях.

— Сколько процентов в системе займет новое распределенное поколение?

— Она должна будет через два-три года полностью или почти полностью заменить существующую тепловую генерацию. Причем это будет не замена один в один, то есть мегаватт угольной тепловой электростанции на мегаватт газотурбинной станции или станции на биотопливе. Это будет замена условного мегаватта ТЭС на микс из промышленных ветряков и солнечных батарей, больших накопительных систем, высокоманевренных газовых станций, возможно, станций на биотопливе. Вместо 1000 МВт тепловой угольной станции будет 100 маленьких станций по 10 МВт. Будет изменена структура энергорынка и архитектура энергосистемы.

Атомная энергетика останется основой украинского поколения. Но будут развиваться возобновляемые источники энергии – солнечные и ветровые электростанции, потому что они дешевле всех остальных. Надеюсь очень, что будет развиваться гидроэнергетика, потому что это конкурентное преимущество любой энергосистемы. Это всегда означает, что электроэнергия будет дешевле, и есть гибкость в системе, необходимая для балансировки.

Проще говоря – гибкость означает, что у нас будут декарбонизированы мощности, маневренные, то есть способные быстро изменять режимы работы. И таким образом очень быстро реагировать на изменение уровня потребления в течение суток.

Помимо повышения гибкости энергосистемы есть еще одна важная цель, которой удастся достичь с помощью распределенной генерации. Это повышение энергетической сохранности страны. Врагу будет сложнее попасть в 200 небольших электроустановок разного типа, чем в 20-25 крупных электростанций.

— Эти проекты из нового поколения уже вышли за пределы разговоров?

– Да, просто это не всегда происходит в публичном поле. Ряд проектов уже находится в стадии достаточно активного развития. Есть много идей, мы все их очень приветствуем, но ставка делается на традиционные для Европы, США, Японии проекты по установке систем накопления энергии. Только за последние два года во время войны "Укрэнерго" согласовало разным компаниям технические условия на присоединение накопительных установок на 1,2 ГВт. Это свидетельствует об очень высоком интересе частных инвесторов к этому сегменту.

Я уверен, что первую подобную систему мы увидим в Украине уже в этом году. В отличие от, например, газовой генерации, ввод в эксплуатацию накопительных систем требует значительно меньше времени – меньше года с момента принятия инвестиционного решения до момента ввода в эксплуатацию объекта.

Без ПВО защитить большие электростанции невозможно

— А что касается расширения импорта электроэнергии для покрытия дефицита?

— Если мы говорим о скорых решениях, то не можем надеяться на радикальное дальнейшее увеличение технической способности интерконнекторов для импорта из ЕС. Оно уже произошло в течение 2023/2024 годов. С 500 МВт до 1700 МВт. Это пока потолок. А дальше все будет зависеть от того, как скоро смогут реализовать наши европейские коллеги – операторы энергосистем соседних стран – проекты по расширению способности своих сетей. Чтобы устранить "узкие места", мешающие сильно увеличить импорт, нужно время и деньги, прежде всего, нашим коллегам из Европы. Чтобы усилить некоторые подстанции, установить дополнительные автотрансформаторы или построить новые линии электропередачи.

В прошлом году мы ввели в работу очень мощный интерконнектор с Польшей, до этого не работавший с 2013 года. Это наверняка уникальный опыт для Европы. Сейчас мы ведем переговоры со словаками и румынами о построении новых или расширении существующих интерконнекторов тоже. Но эти проекты занимают годы. Это не то, что нам поможет следующей зимой. И что важно понимать, это проекты, которые реализуюбт две стороны. Украинский и словацкий, или украинский и румынский.

Полагаем, 3,5-4 ГВт пропускной способности межгосударственных интерконнекторов – это то, что мы можем иметь в горизонте пяти лет.

— Какова ситуация с реализацией промышленностью проектов по собственной генерации электроэнергии?

— Очень многие украинские компании (причем такие, которые ранее не имели отношения к энергетике) сейчас рассматривают реализацию энергетических проектов. Это очень важно. И я чувствую, что мы можем быть на пороге нового этапа достаточно быстрого развития новых распыленных по стране децентрализованных энергетических мощностей. Чтобы этот процесс пошел быстрее, нам нужны деньги частных инвесторов.

Нужно создать для них соответствующие условия на украинском рынке электроэнергии, чтобы инвестиции, которые они будут вкладывать в нашу энергетику, были окупаемыми. И инвесторам были ясны правила игры на отечественном рынке.

Мы говорим о том, что им требуются долгие контракты на вспомогательные услуги (плата за предоставление резервов энергосистеме) и соответствующий регламент, каким образом такие контракты будут заключены по результатам аукционов. Сейчас мы вместе с национальным регулятором НКРЭКУ заканчиваем работу над ним. Надеюсь, что в течение следующих недель он будет принят. Еще до берлинской конференции по восстановлению Украины 11-12 июня.

Также требуется либерализация цен на оптовом рынке электроэнергии, чтобы инвестор мог вложиться в новую генерацию и получить за свою электроэнергию справедливый доход. И мы должны также привыкнуть к тому мнению, что на оптовом рынке электроэнергии Украины цена, по крайней мере, в периоды дефицита должна быть на уровне или выше, чем в Европе. У наших соседей нет глобальных разрушений электростанций, таких, с которыми сталкивается Украина. Следовательно, у них нет дефицита, а нам нужен импорт из этих стран.

— Как вы оцениваете сейчас защиту энергосистемы?

— ПВО нам не хватает, а защитить большие электростанции без нее невозможно. Высоковольтная сеть, в отличие от электростанций, имеет большой запас прочности. Мы фактически восстановили более трети трансформаторной мощности магистральных высоковольтных сетей после российских атак в октябре 2022 года. Это очень много. Эта магистральная сеть строилась 40 или 50 лет в Советском Союзе, а затем и весь период независимости Украины. Это десятилетие. А теперь нужно было буквально за год-полтора совершить большой рывок, к тому же в условиях постоянных российских атак.

Но сейчас наша магистральная сеть имеет уникальную для Украины и для других стран защиту. Она обладает большей устойчивостью, чем объекты генерации. Кроме того, мы в прошлом году после массового повреждения наших подстанций заказали такое количество оборудования, в частности автотрансформаторов, что на сегодняшний день не испытываем дефицит. То есть осталась проблема защиты именно объектов производства – электростанций.

Я очень надеюсь на быстрое развитие нового распределенного поколения. Именно это даст защиту от атак российских окупантов, которые происходят сейчас каждые две недели, когда по 40-50 ракет выпускают по электростанциям. Потому что сейчас реальность выглядит так: энергетики пытаются восстановить какую-то часть мощностей, но снова атака, снова снижение способности энергосистемы производить электричество.

Долги будут сведены к нулю

— До какого уровня удалось снизить потребление электроэнергии населением призывами к экономии и принудительными отключениями?

— У нас не стоит задачи снизить долю бытовых потребителей в общем потреблении электроэнергии в стране. Это было бы совсем некорректно. Задача состоит в том, чтобы потребление населения стало энергоэффективным.

Очень простые бытовые примеры: выходите из комнаты, выключайте свет; запрограммировали стиральную машину на дневные часы суток, когда много солнечной энергии в системе, не ставьте вечером бойлер на обогрев и выключите кондиционер, не включайте электрочайник и т.д. То есть, нет оптимального процента потребления населения в общей структуре потребления. В некоторых районах это может быть 60%, в некоторых – 25%. Это сильно зависит от структуры экономики в каждом регионе.

В Украине до сих пор остается заметным потребление крупной промышленности. Оно, правда, относительно стабильно, то есть его неравномерность потребления предприятий в течение суток не такая, как у населения. Но мы не можем сказать, что "Укрэнерго" как оператор предпочитает какую-то одну категорию потребителей.

Просто нужно понимать: когда физически не хватает мощности электростанций, ее не хватает для всех – и для населения, и для бизнеса, и для крупной промышленности. И тогда следует отказываться и от необязательного потребления в быту, и от необязательного потребления предприятиями. К примеру, мы часто призываем торговые центры уменьшить интенсивность освещения торговых залов и рекламных вывесок. Это должно стать определенным трендом, элементом украинской культуры потребления.

В период дефицита электроэнергии неудобно много потреблять должно быть всем. Но должна быть определенная солидарность и в несении тяжести отключений света. Экономия электроэнергии должна также касаться и уличного освещения. Я ни в коем случае не призываю выключать светофоры. Мы – за безопасность движения. Но точно необязательно освещать автотрассы в комендантский час. Где-то на улицах в городах тоже можно снизить интенсивность освещения. То есть, есть десятки или даже сотни путей оптимизировать потребление и помочь энергосистеме.

К примеру, в прошлом году был проект по замене старых ламп накаливания на светодиодные. Десятки миллионов ламп заменены по энергосистеме за грантовые средства Евросоюза. Это достаточно серьезная экономия.

Все мы как страна должны стремиться к такой культуре бережливого потребления, и она должна состоять не только в призывах "Укрэнерго" к экономии. Каждый может внести в нее свою долю: и население, и муниципалитеты, и предприятия.

И самое главное – это решение проблемы неплательщиков на оптовом рынке электроэнергии. А долги возникают, потому что есть предприятия, в основном государственные и коммунальные, которые нельзя отключать, потому что это, например, водоканал большого города. Но они просто не платят за электроэнергию. И делают это годами, иногда десятилетиями.

"Укрэнерго" сейчас работает над созданием условий, чтобы эти долги перестали расти. Для этого будет принято решение, которое позволит потребителям, которых действительно нельзя отключить, получить специальные условия поставки электроэнергии и эту проблему локализовать. А остальным придется рассчитываться, по крайней мере по текущим платежам или быть отключенными.

— То есть вы собираете почистить и "список неприкасаемых"?

— "Список неприкасаемых" давно уже требует того, чтобы его почистить. И сейчас важно понимать, речь идет не просто о прекращении роста долгов. Без этого невозможно развитие этого нового поколения, о котором мы все говорим. Инвестору нужно понимать, что он заработает за это деньги. А если оставить все как есть, то ни один инвестор не придет на энергетический рынок, где ты производишь и продаешь электричество сегодня, а деньги за него получаешь через 12-14 месяцев.

Кроме того, нужно искать финансовый ресурс, чтобы единовременно осуществить погашение долга электростанциям, чтобы новые электростанции могли быть построены с нуля и работать без накопления задолженности. В этом году я планирую, что наши долги на балансирующем сегменте рынка, где, собственно, и возникает эта проблема с неплательщиками, будут сведены к нулю. Сейчас компания активно работает над достижением этой цели.

— А как, с вашей точки зрения, должна выглядеть идеальная энергосистема будущего Украины?

— В энергосистеме будущего будет меньше крупных мощных электростанций с мощными линиями электропередачи на сотни километров. Производство энергии станет более компактным, более рассредоточенным и более близким к потребителю. Для Киева будет свое поколение, для Харькова – свое. Речь не идет о децентрализации атомных станций, а о децентрализации других видов генерации. Прежде всего тепловой.

— Как вы можете дать совет населению по собственному опыту ответственного потребления?

— Мне очень легко экономить электроэнергию, потому что я рано уезжаю из дома и поздно возвращаюсь (смеется). Ноу-хау у меня такие, как у большинства наших потребителей: не забывать свет выключать, не пользоваться одновременно всеми энергоемкими приборами, которые есть в доме или в квартире, переносить потребление на те часы суток, когда нагрузка на энергосистему низкая. Сейчас это дневные часы.

Если уж говорить лично обо мне, поскольку я много времени провожу на работе – я почти не включаю свет в кабинете, стараюсь не использовать кондиционер для обогрева или охлаждения, особенно утром и вечером. Такую же культуру потребления исповедуют мои коллеги в наших офисах и объектах по всей стране. Соблюдение простых правил экономии и энергосистемы помогает и снижает стоимость платежки для потребителя.

Экономное потребление, как правило, очень положительно сказывается на кошельке каждого украинца. Так что дело выгодное. Да и подстраиваться под график отключений, когда они есть. Украинцам точно нет равных в мире в этой ловкости подстройки к периоду, когда свет появляется. Мы хорошо адаптированы еще прошлой зимой.

Не думаю, что враг может открыть нам что-нибудь новое о жизни при дефиците электроэнергии. Просто надо быть готовыми ко всему и, по возможности, вносить в это энергетическое сражение свой посильный вклад.