Диверсификация, защита и модернизация: США озвучили планы на украинскую энергетику

Приоритетом станет краткосрочная реконструкция энергетической сети

США планируют помочь Украине восстановить украинскую энергетику, пострадавшую от российских террористических актов. Кроме того, США помогут диверсифицировать энергетику, довести ее до европейских стандартов, а главное – защитить от новых терактов со стороны россиян.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт, сообщает "Голос Америки". Пайетт напомнил, что Украина получит 824 млн долларов США в помощь энергетическому сектору, из которых 500 млн – это отдельное финансирование, а 324 млн возьмут из денег, уже одобренных Конгрессом США.

Приоритетом станет краткосрочная реконструкция энергетической сети. Такое планируется реформирование украинской энергетики – вместе с реконструкцией старой мощности должны появиться новые экологические энергетические источники, что усилит украинскую энергосистему.

"Мы пытаемся помочь с реконструкцией старой теплоэлектростанции, которая была разрушена атаками России с 22 марта. Мы также пытаемся ускорить работу над новой энергией, больше ветра, больше солнца, больше хранящих аккумуляторов. Мы также услышали сообщение правительства о желании построить будущую энергетическую систему, которая будет децентрализованной, поэтому по своей сути более устойчивой к российским воздушным атакам, и мы поддерживаем всю работу, которую делает правительство", – сказал он.

Пайетт добавил, что главной задачей для США и партнеров является защита украинской энергетики. Важно, чтобы российский диктатор Владимир Путин не смог добиться успеха в уничтожении украинской энергетической инфраструктуры, поскольку он хочет превратить зиму в оружие.

"Конечно, мы помогаем большим количеством противовоздушной обороны, потому что это также требование номер один… Соединенные Штаты собираются возглавить международные усилия, чтобы обеспечить, что Украина добьется победы", – резюмировал чиновник.

Украине сейчас значительный дефицит в электроэнергетике, именно поэтому введены почасовые графики отключений света. Ведь враг на протяжении всей войны методически уничтожает не только магистральные сети, но и генерацию. Но украинская энергосистема выдержит.

Об этом председатель правления ЧАО "НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал "Телеграфу". Больше информации о состоянии энергосистемы читайте в материале: "Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы".