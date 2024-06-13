Графіки відключень діятимуть всюди: в Укренерго розповіли, коли не буде світла 14 червня

Підготуйтеся до планових відключень заздалегідь

Графіки стабілізаційних відключень у п’ятницю, 14 червня, діятимуть по всій території України. Зачепить всі регіони. Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чому у липні графіки відключень можуть бути більш жорсткими.

Щодо відключень у п’ятницю, то про графіки повідомила компанія "Укренерго" у своєму Телеграм. Назвали й часові проміжки.

"Завтра, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 і до 22:00", — йдеться у повідомленні.

Також у компанії попередили про те, що у графіках можливі зміни та зауважили, що про них можна дізнатися на сайті вашого оператора системи розподілу.

Також в Укренерго вкотре нагадають, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Так, наприклад, протягом останньої доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови здійснювався імпорт електроенергії. Загальний обсяг — 27 671 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 624 МВт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував інтерв’ю з головою правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Про те, як швидко пройде відбудова енергетичних потужностей і яку енергосистему Україна будує нині читайте в матеріалі "Телеграфу": Коли припинять відключати світло і що треба встигнути до зими — глава Укренерго відповів на головні запитання