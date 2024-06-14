Обсудили ряд важных вопросов: Зеленский встретился с Папой Римским на полях Саммита G7

Поблагодарил Понтифика за его молитвы

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Италию встретился с Папой Римским Франциском, недавно вновь призвавшим украинское правительство сесть за стол переговоров с Россией. В ходе встречи обсудили ряд важных вопросов, сообщил глава украинского государства.

Соответствующее сообщение Зеленский сделал в своем Телеграм-канале. Заметил, что поблагодарил Понтифика за его молитвы, духовную близость с украинским народом и гуманитарную помощь для наших людей.

"Обсудили последствия российской агрессии против Украины, российский воздушный террор и сложную ситуацию в энергетике. Также пообщались о Формуле мира, роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, ожидании от Глобального саммита мира", — говорится в сообщении.

Встреча с Понтификом

Также президент Украины отметил, что ценит участие Ватикана в Глобальном Саммите мира, который состоится 15-16 июня, и усилия, направленные на приближение мира, в частности, по возвращению украинских детей, похищенных Россией.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что архимандрит Кирилл Говорун объяснил позицию Папы Римского по отношению к Украине и почему не стоит отрекаться от Понтифика.