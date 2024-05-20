"Пожалуйста!": Папа Римский эмоционально обратился к Украине и России

Журналисты спросили у него, что он сказал бы Путину

Папа Римский Франциск после недавнего заявления об обмене пленным между Украиной и Россией призвал Украину и РФ к мирным переговорам. По его словам, лучше мир по договоренности, чем бесконечная война.

Об этом он сказал в интервью CBS News. Такой призыв он выдвинул на вопрос журналистки о том, что хотел бы сказать российскому диктатору Владимир Путину.

"Пожалуйста, воюющие страны, все, остановитесь. Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру. Мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война ", — сказал понтифик.

Заметим, что это не первый раз, когда Папа Римский призывает к мирным переговорам. После одного из таких заявлений он попал в скандал, ведь сказал, что Украина должна иметь мужество поднять "белый флаг". По его словам, нам следует договориться о прекращении войны. Ведь, по мнению Папы Римского, сильнее всего тот, кто может вовремя начать вести переговоры о прекращении войны.

Понтифик часто подчеркивает, что война всегда поражение и ее нельзя продолжать. Папа Римский призывает верующих молиться о "переговорах о прекращении войны".

Ранее "Телеграф" писал, что Папа Римский Франциск может посетить Киев с рабочим визитом, но также хотел бы поехать в Москву. Ведь таким образом он хочет остаться вне политики и представлять церковь, которая всегда оставляет дверь открытой для всех.