Новый святой Карло Акутис: Папа Римский канонизировал подростка, будут ли его чтить украинские греко-католики (фото)

Подростка называют "покровителем Интернета" и "инфлюэнсером Бога"

Карло Акутис 15-летний подросток, скончавшийся от лейкемии в 2006 году, станет первым святым ІІІ тысячелетия католической церкви. Папа Римский Франциск признал, что мальчик после смерти сотворил два чуда.

Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что это первый представитель поколения миллениалов (поколение "Y", люди, родившиеся между 1981 и 1996 годами), причисленный к лику святых римско-католической церкви.

Какие чудеса сотворил Акутис и почему его считают святым?

Отмечается, что в католицизме верующие молятся умершим людям и попросят их об исцелении тяжелобольных и т.д. Если после этого человек, о котором идет речь, неожиданно поправляется, Ватикан это может классифицировать как чудо. То есть после двух чудес умершего и одобрения Папы Римского, человека признают святым.

Карлу Акутису Папа Франциск приписывает создание двух чудес. Первое чудо, которое признал Папа Римский Франциск, было исцеление семилетнего мальчика из Бразилии с редким расстройством поджелудочной железы. Перед этим священник молился Акутису за больного ребенка, а сам мальчик прикоснулся к одной из футболок Карла.

23 мая Папа Римский Франциск признал второе посмертное чудо Акутиса. А именно исцеление 21-летней Валерии Вальверде, имевшей критическое состояние из-за кровоизлияния в мозг. После того как мать пошла молиться о выздоровлении дочери на могилу Акутиса в городе Ассизи, в тот же день Вальверде начала дышать без аппарата искусственной вентиляции легких, начала двигать руками и говорить. Через 10 дней ее выписали из реанимации, а медицинские исследования показали, что ушиб ее мозга исчез.

В 2020 году Акутиса причисляли к лику блаженных – это первый шаг к святости.

Краткая биография Карло Акутиса

Карло Акутис родился в Лондоне в 1991 году. В детстве вместе со своими родителями-итальянцами переехал в Милан. Карло был компьютерным вундеркиндом, помогавшим распространять римско-католическое учение в интернете. Парень скончался в 2006 году от лейкемии.

Его тело перевезли в Ассизи, муниципалитет в Италии, спустя год после его смерти. Сейчас оно выставлено на осмотр посетителей церкви вместе с другими реликвиями, связанными с юношей. СМИ называют подростка "покровителем Интернета" и "инфлюэнсером Бога".

Будут ли украинские греко-католики чтить нового святого?

Да, ведь эта церковь находится в сопричастии с Папой Римским и католической церковью. Поэтому скоро украинцы смогут молиться святому Карлу Акутису после его полной канонизации.

Заметим, что последней датой рождения из канонизированных Папой Франциском 912 человек был 1926 год. Карло Акутис станет первым святым Католической церкви в ІІІ тысячелетии и первым святым миллениалом.

Ранее "Телеграф" писал, что Папа Римский эмоционально обратился к Украине и России.