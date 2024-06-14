Обговорили низку важливих питань: Зеленський зустрівся з Папою Римським на полях Саміту G7

Подякував Понтифіку за його молитви

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском, який нещодавно знову закликав український уряд сісти за стіл переговорів з Росією. Під час зустрічі обговорили низку важливих питань, повідомив глава української держави.

Відповідний допис Зеленський зробив у своєму Телеграм-каналі. Зауважив, що подякував Понтифіку за його молитви, духовну близькість з українським народом та гуманітарну допомогу для наших людей.

"Обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру", — йдеться в повідомленні.

Зустріч з Понтифіком

Також президент України зауважив, що цінує участь Ватикану в Глобальному Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня, та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що архімандрит Кирило Говорун пояснив позицію Папи Римського щодо України та чому не варто відрікатись від Понтифіка.