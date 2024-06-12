"Отвалилось" 15 участников: в СМИ рассказали, сколько стран и организаций будет на Саммите мира

У некоторых стран еще есть время передумать

Количество участников Саммита мира, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня, снизилось. Если ранее сообщалось о 93 странах и организациях, то теперь сообщается о 78.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС, не уполномоченных давать официальные комментарии. При этом еще есть надежда, что количество участников вырастет.

"Моя цель — иметь семейное фото почти на 80 лиц", — сказал один из источников издания.

Второй источник назвал точную цифру в 78 участников, но отметил, что еще есть надежда на то, что их станет больше, поскольку "еще есть немного времени".

Стоит отметить, что согласно информации президента Швейцарии Виолы Амгерд, регистрацию прошли 90 стран и организаций, а всего было отправлено 160 приглашений.

Как сообщалось ранее, в последний момент решение посетить Саммит принял президент Аргентины Хавьер Милей. Он и так планировал посетить Европу по приглашению премьера Италии на саммит G7, однако теперь он решил задержаться там на выходные, чтобы посетить еще и Швейцарию.

При этом известно, что Индия отказалась участвовать в саммите на самом высоком уровне, сообщают СМИ. Китай также не принял приглашение, хотя в США не считают это критичным моментом.