Ничего хорошего не ожидать: какой будет погода в крупнейших городах Украины на выходных

Планируйте свои выходные вместе с "Телеграфом"

С наступлением лета украинцы выдохнули с облегчением и начали активно отдыхать: встречаться с друзьями, жарить на природе шашлык, загорать на пляже и купаться в реках. Но чтобы быть готовыми к отдыху, а также полностью расслабиться, стоит учесть погодные условия.

"Телеграф", ссылаясь на данные с сайта sinoptik.ua, рассказывает, какой будет погода в 5 крупнейших городах Украины. Прогноз касается Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова.

Погода в Киеве 15-16 июня

В Киеве 15 июня будет кратковременный дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17, днем 21-23 градусов тепла. А уже 16 июня ночью местами, днем повсеместно дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

Погода в Харькове 15-16 июня

В субботу, 15 июня, в Харькове ожидается дождь. Местами гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16 – 18, днем 23 – 25 градусов тепла. 16 июня в Харькове облачная погода продержится до самого вечера. Утром будет идти дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19 градусов тепла, а днем +24.

Погода в Днепре 15-16 июня

В субботу, 15 июня, с утра до самого вечера в Днепре небо будет покрыто облаками. Утром и днем будет идти сильный дождь, вечером будет идти дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +20 до +22, днем от +22 до +26 градусов тепла. В воскресенье, 16 июня, небо в Днепре затянется облаками, которые так и не будут исчезать до конца дня. На протяжении всего дня ожидается дождь. Температура воздуха ночью от +20 до +21 градусов тепла.

Погода в Одессе 15-16 июня

15 июня в Одессе солнце будет редко появляться из-за облаков. Всю вторую половину дня ожидается дождь. Температура воздуха ночью от +18 до +19 градусов тепла, а днем от +20 до +23 градусов тепла. Уже в воскресенье, 16 июня, осадки не прогнозируются, а небо будет безоблачным. Температура воздуха ночью от +18 до +21 градусов тепла. Днем от +23 до +25 градусов тепла.

Погода во Львове 15-16 июня

В субботу, 15 июня, пасмурная погода будет держаться во Львове весь день, утром ожидается недолгое прояснение. Без осадков. Температура воздуха ночью от +10 до +12, днем от +20 до +22. А в воскресенье, 16 июня, наконец в город придет ясная погода. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов тепла.

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