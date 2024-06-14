Нічого хорошого не очікувати: якою буде погода в найбільших містах України на вихідних

Плануйте свої вихідні разом з "Телеграфом"

З настанням літа українці видихнули з полегшенням та почали активно відпочивати: зустрічатися з друзями, смажити на природі шашлик, загоряти на пляжі та купатися в річках. Але щоб бути готовими до відпочинку, а також повністю розслабитись варто врахувати погодні умови.

"Телеграф" посилаючись на дані з сайту sinoptik.ua розповідає, якою буде погода в 5 найбільших містах України. Прогноз стосується Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львову.

Погода у Києві 15-16 червня

У Києві 15 червня короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17, вдень 21-23 градусів тепла. А вже 16 червня вночі місцями, вдень повсюдно дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17, удень 23-25 градусів тепла.

Погода у Харкові 15-16 червня

У суботу, 15 червня, у Харкові очікується дощ. Місцями гроза. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 16 – 18, вдень 23 – 25 градусів тепла. 16 червня у Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. З самого ранку йтиме дощ із грозою. Температура повітря вночі +19 градусів тепла, а вдень +24.

Погода у Дніпрі 15-16 червня

У суботу, 15 червня, з ранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень йтиме сильний дощ, ввечері очікується дощ із грозою. Температура повітря вночі від +20 до +22, вдень від +22 до +26 градусів тепла. У неділю, 16 червня, небо у Дніпрі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері послабшає. Температура повітря вночі від +20 до +21 градусів тепла.

Погода в Одесі 15-16 червня

15 червня в Одесі сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Усю другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря вночі від +18 до +19 градусів тепла, а вдень від +20 до +23 градусів тепла. Вже у неділю, 16 червня, опадів не прогнозується, а небо буде безхмарним. Температура повітря вночі від +18 до +21 градусів тепла. Вдень від +23 до +25 градусів тепла.

Погода у Львові 15-16 червня

У суботу, 15 червня, похмура погода буде триматися у Львові весь день, вранці очікується недовге прояснення. Без опадів. Температура повітря вночі від +10 до +12, вдень від +20 до +22. А в неділю, 16 червня, нарешті у місто прийде ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря вночі від +13 до +18 градусів тепла.

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