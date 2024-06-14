Будет "ощутимо сложнее": в Укрэнерго предупредили о тяжелом периоде с отключениями, названы сроки

Избежать отключений бытовых потребителей не удастся

Ситуация в энергосистеме Украины ухудшается. Энергетики предупреждают, что дальше будет еще хуже.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, на следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет "ощутимо сложнее, чем на этой".

Он объяснил, что избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за двух факторов: прогнозируемый рост энергопотребления из-за возврата жары и выведения в ремонт очередного энергоблока АЭС.

"Мы будем иметь дело с завтрашнего дня уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня – еще будем иметь дополнительный шаг по снижению мощности на АЭС. Это связано именно с ремонтной кампанией. И часто люди, когда слышат "ремонтная кампания", у них возникают вопросы: нельзя ли перенести эти ремонты, можно ли эти ремонты отложить, отменить? Дело в том, что эта ремонтная кампания, она, по сути, является кампанией по перегрузке топлива, во время которого производятся ремонты. Поэтому, поскольку топливо способно вырабатывать энергию только определенное время, и когда оно выгорает – его надо точно менять. Поэтому эти вещи очень тяжело как-то "подвинуть" по времени. Это можно отсрочить на несколько дней или на неделю такой ремонт, но точно его нельзя полностью устранить, потому что это связано именно с кампанией по перегрузке топлива на АЭС", – отметил Владимир Кудрицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал интервью с председателем правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. О том, как быстро пройдет восстановление энергетических мощностей и какую энергосистему Украина строит сейчас читайте в материале "Телеграфа": Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы