Пять областей на пороге жестких ограничений: где свет будут выключать чаще

К концу лета в некоторых регионах будет больше отключений электричества

В Украине летом планируют отремонтировать 5 из 9 энергоблоков атомных электростанций (АЭС), поэтому в пяти регионах графики отключения света станут более жесткими. Чаще отключать электричество будут в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове и соответствующих областях.

АЭС будут ремонтировать постепенно, и этот процесс будет проходить до сентября. Об этом эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал в эфире телемарафона.

Отключения света в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове и Львове

"Отключения, (жесткие ― ред.) ограничения будут касаться проблемных регионов, то есть центральный регион, Киевский и вокруг него, Харьков, Одесса, Днепр периодически и Днепропетровская область, Львовский регион. Вот в принципе те, кто будут страдать больше других", — сказал Корольчук.

Временный вывод энергоблоков АЭС больше всего отразится именно на этих пяти областях. В других отключения света будут более лояльными. По прогнозу эксперта, они не будут превышать трех часов в сутки.

"У всех остальных, если отключения будут, то они будут 2-3 часа максимум в сутки", — сказал Корольчук.

Ранее в "Энергоатоме" предупреждали о росте дефицита генерации. Из-за этого отключения света будут более частыми. По прогнозам, графики отключений в июле станут жестче.

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