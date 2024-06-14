Готовьте свечи и заряжайте павербанки: в Укрэнерго предупредили об отключении света 15 июня

Отдельное внимание к пиковым часам

Облачная погода влияет не только на настроение украинцев, но и на работу солнечных электростанций (СЭС), о которых мы подробно рассказывали в отдельном материале. В Укрэнерго предупредили о графиках почасовых отключений света в субботу, 15 июня. Облэнерго будут применять их по всей территории Украины, с 08:00 до 23:00.

Об этом сообщили в своем телеграмме-канале. Отдельно отметили самые пиковые часы для всех пользователей.

"Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине, с 08:00 до 23:00. С 16:00 и до 20:00 ограничения потребления будут действовать для большего количества потребителей", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что вынуждены применять графики, в том числе и из-за пониженной работы СЭС, и из-за отправки в ремонт очередного атомного блока, о чем мы предупреждали ранее.

При этом в Укрэнерго успокоили, что электропитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться никоим образом не будет. Также в компании еще раз напомнили, что главные причины ограничений — последствия российских обстрелов, которые существенно повредили энергосистему Украины.

Что касается импорта электроэнергии от стран-союзниц, то за сутки из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы было импортировано 31 904 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 689 МВт.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал интервью с председателем правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. О том, как быстро пройдет восстановление энергетических мощностей и какую энергосистему Украина строит сейчас читайте в материале "Телеграфа": Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы