Буде "відчутно складніше": в Укренерго попередили про важкий період із відключеннями, названі строки

Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться

Ситуація в енергосистемі України погіршується. Енергетики попереджають, що далі буде ще гірше.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде "відчутно складнішою, ніж цього".

Він пояснив, що уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори: прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки та виведення на ремонт чергового енергоблоку АЕС.

"Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня – ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією. І часто люди, коли чують "ремонтна кампанія", у них виникають запитання: чи не можна ці ремонти перенести, чи можна ці ремонти відкласти, скасувати? Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось "посунути" в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", – зазначив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував інтерв’ю з головою правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Про те, як швидко пройде відбудова енергетичних потужностей і яку енергосистему Україна будує нині читайте в матеріалі "Телеграфу": Коли припинять відключати світло і що треба встигнути до зими — глава Укренерго відповів на головні запитання.