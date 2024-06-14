Графики отключений в Киеве: в "Укрэнерго" рассказали, когда выключат свет в пятницу

В энергосистеме наблюдается дефицит

В пятницу, 14 июня, в Киеве применят графики отключений света. Они будут действовать с 18:00 до 22:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Причиной значительного дефицита в энергосистеме стали ракетные удары врага по украинским электростанциям.

В компании отмечают, что из-за масштабности повреждений не хватает для поддержания баланса в энергосистеме даже импорта и аварийной помощи из стран Европы. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

Напоминаем, что отключения света могут участиться. Это связано с тем, что "Энергоатом" в ближайшие дни планирует вывести в ремонт еще один атомный энергоблок-тысячник ВВЭР-1000.

В компании отметили, что работы выполняются по графику ремонтной кампании, согласованному с "Укрэнерго". В НАЭК отметили, что в этом году ремонты проводят на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не производились.

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