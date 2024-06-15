"О переговорах с Россией речь не идет": у Зеленского объяснили цель саммита мира

Собрались те страны, которые готовы начать путь к миру

Продолжающийся саммит мира в Швейцарии направлен на то, чтобы начать путь для установления дальнейшего мира. И к нему присоединились страны, готовые действовать в этом направлении.

Но о переговорах с Россией речь не идет, ведь это не тот формат, который обсуждается на саммите. Об этом сказал заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

Он также отметил, что объяснять, почему России нет на этом саммите, нет нужды, ведь об этом уже неоднократно говорил глава государства.

"Двусторонних переговоров с Россией не будет. На этом саммите мы собрали страны, готовые предметно действовать, и говорить для того, чтобы установился мир. Дальнейший процесс будет обсуждаться на этом саммите, но давайте не опережать события. Очевидно, что этот саммит станет началом. Мы не ставим своей целью на этом саммите решить все проблемы. Сконцентрировались на этих трех позициях (ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение пленных, — ред.), потому что эти позиции на сегодняшний день объединяют большинство мирового сообщества и мы это видим по участникам", — сказал Жовква.

Финальные решения уже станут известны 16 июня, а сейчас работа над путем установления мира началась и будет продолжаться. И главная задача, как сказал заместитель председателя ОП, мирового сообщества – лишить Россию инструментов агрессии во всех сферах.

Также в дальнейшем, в результате Саммита, будут продолжаться действия по реализации других пунктов из 10, предложенных президентом Украины в рамках "Формулы мира".

Ранее "Телеграф" писал, что газета "Нью-Йорк Таймс" впервые опубликовала полный вариант проекта мирного соглашения между Украиной и Россией, о котором договаривались в Стамбуле весной 2022 года. Тогда она не была подписана.