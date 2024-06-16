Нужно было звать Россию: три участника саммита мира в Швейцарии оказались "белыми воронами"

По их мнению, результат бы был более эффективен, если бы страна-агрессор также приняла участие в саммите

В ходе проведения саммита мира в Швейцарии три страны выступили за то, чтобы Россия также присутствовала на этом мероприятии. Они считают, чтобы необходим "трудный компромисс".

Речь идет о Турции, Кении и Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters.

"Также должен отметить, что этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта — Россия", — сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что переговоры, которые будут вызывать доверие, будут нуждаться в "трудном компромиссе".

Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленской во время своего выступления на саммите объяснил, что не пригласил Россию по той причине, что она не заинтересована в мире. В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина готова представить России мирный план, однако это произойдет по итогам саммита мира.

Президент Швейцарии Виолы Амхерд сказала, что участники саммита будут обсуждать, как привлечь Россию к поиску пути к справедливому миру в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский назвал условие, при котором Россия может участвовать в саммите мира.