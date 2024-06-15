Без России мира не будет, но...: главные тезисы, прозвучавшие на заседании саммита мира

Многие государства отметили важность вовлечённости России

В Швейцарии прошло пленарное заседание Глобального саммита мира, на котором выступили представители стран-участниц встречи. Среди всех прозвучавших тезисов особое внимание было сосредоточено на достижении устойчивого мира, который будет основываться именно на принципах ООН и принципах международной безопасности.

Многие государства отметили важность вовлеченности России в процесс достижения мира. "Телеграф" собрал для вас главные тезисы, которые прозвучали.

Отрыла заседание президент Швейцарии Виола Амхерд, которая одна из первых и заявила, что "без России мирный процесс немыслим". Далее это мнение поддержали лидеры и представители еще нескольких государств, включая канцлера Германии Олафа Шольца.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что России покажут план действий на пути к миру, когда он будет согласован всеми. И тогда на втором саммите мира можно будет зафиксировать реальный конец войны.

Другие тезисы, прозвучавшие во время заседания:

Канцлер Германии Олаф Шольц заметил, что прекращение огня без серьезных переговоров просто легитимизирует захват РФ украинской земли и приведет к новому замороженному конфликту.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд добавил, что вполне возможно, нужно будет пойти на тяжелые компромиссы.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что капитуляции Украины, о которой говорит Россия, не будет.

Президент Молдовы Мая Санду поддержала Украину и заявила, что капитуляция и оккупация не могут быть путем к миру.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сказала, что сложно достичь устойчивого и длительного мира, когда Россия не хочет этого мира.

Президент Польши Анджей Дуда указал на участие Белоруссии в войне РФ против Украины. "Россия остается колониальной империей, которая так и не прошла путь деколонизации, не смогла справиться с демонами своего прошлого. В той части мира, которую я представляю, Россию часто называют тюрьмой народов", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Владимира Зеленского, Россия может присутствовать на втором Саммите мира, на котором будет зафиксировано реальное окончание войны. Однако перед этим мировое сообщество должно наработать общую позицию по поводу того, что есть справедливый мир.