"Глупое предложение": премьер Нидерландов рассказал, в чем плюс "мирного соглашения" Путина

В Кремле запаниковали накануне саммита мира

То, что российский диктатор Владимир Путин выступил со своим "мирным предложением" является хорошей новостью. Впрочем, всерьез его не воспринимают.

Как рассказал премьер Нидерландов Марк Рютте во время общения с журналистами на полях Саммита мира в Швейцарии. При этом он выразил мнение, что это показывает, что глава Кремля в панике.

"Тот факт, что Путин вчера выступил с этим глупым предложением о мире, свидетельствует о том, что он явно в панике. Поэтому, это хорошие новости", — сказал Рютте.

К слову, Марк Рютте считается одним главным кандидатом на пост нового генсека НАТО, его кандидатуру поддерживают практически все страны-члены Альянса.

Напомним, 14 июня Путин назвал свои условия для мирных переговоров и прекращения войны. Он требует "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Диктатор подчеркнул, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированной Россией части. Также он требует отказа Украины от вступления в НАТО.

При этом, похоже, что эти требования никто всерьез не воспринял. В частности канцлер Германии предположил, что оно было специально накануне Саммита мира.