Борщ только по праздникам? Сколько будет стоить приготовить по новым тарифам на свет

Сумма за месяц набежит немалая

С 1 июня в Украине вырос тариф на электроэнергию и работа бытовых электроприборов теперь обходится значительно дороже. В частности, сильно вырастут расходы украинцев, дома которых оборудованы электроплитами.

"Телеграф" подсчитал, сколько будет стоить сварить борщ на электроплите по новым тарифам. Сейчас тариф на свет для бытовых потребителей составляет 4,32 грн/кВт.

Электрическая плита – один из самых затратных приборов в доме. В год она может потреблять 1200-1400 кВт·ч. Обычная электрическая плита за час использования потребляет 2-3,5 кВт·ч.

Чтобы узнать потребление прибора, нужно произвести простой расчет по формуле: мощность электроплиты умножить на время работы. Полученный результат надо умножить на актуальный тариф.

Обычно украинцы варят борщ на бульоне, его варка забирает не менее часа после закипания. На закипание 3 литров воды на электроплите обычно нужно около 20 минут. Таким образом на приготовление кастрюли борща уйдет около 2 часов.

Возьмем плиту со средним значением мощности — 3 кВт·ч. За час работы она использует 12,93 грн (3 квт * 4,31 грн/КвТ). За два часа, которые в среднем необходимы для приготовления борща — 25,86 грн.

Таким образом, если семья варит борщ два раза в неделю, на это потребуется 51,72 грн. В месяц только за приготовление борща по новым тарифам придется отдать 206,88 грн (51,72 грн * 4 недели). Это приблизительные расчеты, точность которых зависит от мощности плиты, ее конструкции, материала кастрюли. Однако они дают представление, что борщ по новым тарифам стал довольно дорогим блюдом для украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит нагреть электрочайник по новым тарифам. В месяц "набегает" немалая сумма.