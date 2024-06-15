Можно купить четыре новых вентилятора: сколько стоит охладить комнату кондиционером по новым тарифам
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Кондиционер потребляет много электроэнергии
С 1 июня в Украине вырос тариф на электроэнергию. Следовательно, теперь использование некоторых энергозатратных бытовых приборов обойдется украинцам в копеечку. Особенно это касается кондиционеров.
"Телеграф" посчитал, сколько будет стоить охладить комнату в летний жаркий день. Напомним, что действующий тариф на электроэнергию — 4,32 грн/кВт.
В среднем, кондиционер в одной небольшой комнате 18-20 квадратных метров потребляет от 2,2 до 3,36 кВт/час. Если он будет работать, примерно, 6 часов (с 12:00 до 18:00) каждый день, то в конце месяца в платежке придет круглая сумма за свет.
Давайте подсчитаем:
2,5 квт (среднее значение потребления кондиционера) * 4,31 грн/КвТ= 10,7 гривен стоит один час работы кондиционера.
10,7 грн * на 6 часов беспрерывной работы = 64,65 гривен.
64,6 грн * 30 дней работы = 1939 гривен. Именно такая сумма придет в платежке, если ежедневно пользоваться кондиционером хотя бы по 6 часов в день. При этом будет использовано около 360 КвТ электроэнергии.
Сумма и показатели могут меняться в зависимости от площади комнаты, длительности работы кондиционера и его количества в доме.
Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько будет стоить нагреть бойлер по новым тарифам. По предварительным подсчетам, душ выходит "золотым".