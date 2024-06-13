"Золотой" душ: сколько будет стоить нагреть бойлер по новым тарифам

Бойлеры потребляют достаточно много энергии

С начала лета в Украине вырос тариф на электроэнергию и, соответственно, за работу бытовых электроприборов теперь будем также платить больше. "Телеграф" решил разобраться, сколько будет стоить нагреть бойлер и сколько в целом можно потратить денег на него за месяц.

В настоящее время тариф на свет для потребителей составляет 4,32 грн/кВт. Такую цену украинцы платят с 1 июня текущего года.

Для нагрева 100 литров воды в бойлере в среднем необходимо 7 кВт*ч. Таким образом выходит, что одноразово нагреть такое количество воды будет стоить 30,24 гривны.

Если семья будет нагревать 100 литров один раз в день, тогда в конце месяца это выйдет в 907,2 гривен при новом тарифе. Соответственно, если есть потребность нагревать по 100 литров дважды в день, то в месяц это будет стоить 1 814,4.

Стоит напомнить, что до 1 июня тариф на свет для бытовых потребителей составлял 2,64 грн/кВт*ч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сколько в Украине будет платить за электроэнергию по новому тарифу 4,32 грн/кВт*ч среднестатистическая семья.