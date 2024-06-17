Уклонисты смогут платить штраф через "Дию"? Кабмин издал интересное постановление

Нововведение касается штрафов не только за админправонарушения

У украинцев может появиться возможность получать электронное постановление о назначении штрафа за уклонение от мобилизации, а также оплачивать его в "Дии". Кабмин внес в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг (Портал "Дия") постановлением от 13 июня №693.

Речь идет о том, что граждане Украины смогут платить штрафы за правонарушение через этот портал. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

"Портал Дия будет выполнять задачи по предоставлению возможности путем интеграции информационных систем и программного обеспечения предоставлятелей платежных услуг — государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75 процентов акций (долей) принадлежит государству, уплачивать административные сборы за предоставление публичных (электронных публичных) услуг, в том числе комплексных электронных публичных услуг, предоставляемых в автоматическом режиме, штрафы за административные правонарушения, государственные пошлины, перечислять благотворительные пожертвования, осуществлять другие платежи на счета получателей, открытые в органах Казначейства, Национальном банке и банках", — говорится в документе.

Отметим, что в "Дии" уже анонсировали такую услугу и говорили, что речь идет о делах за мелкое хулиганство, несвоевременную уплату налогов, нарушение общественного спокойствия, правил дорожного движения или правил торговли.

Поэтому вполне вероятно, что эта практика может быть распространена и на определения ТЦК за нарушение правил военного учета. Которые, вероятно, будут массово выписываться после 16 июля, когда истечет срок обязательного обновления военно-учетных данных для военнообязанных.

Ранее "Телеграф" писал, что новый закон предусматривает условие, освобождающее военнообязанных от ответственности за то, что они не актуализировали информацию о себе. Документ уже вступил в силу.