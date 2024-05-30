"Резерв+" не спасет от штрафа: в ТЦК рассказали, какие документы нужно всегда носить с собой

По закону, приложение не является документом

После вступления в силу нового закона о мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Вместо него использовать приложение "Резерв+" или выписку из ЦНАПа не получится.

Если у мужчины не будет военно-учетного документа, ему придется заплатить штраф. Об этом пресс-секретарь Полтавского областного ТЦК и СП, майор Роман Истомин рассказал в интервью "Телеграфу" под названием "Мобилизация летом, повестки и "Резерв+". В ТЦК ответили на семь вопросов, которые волнуют всех".

"В законы Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О правовом режиме военного положения" внесены изменения. Определено, что в период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского. Эта норма вступила в силу 18 мая этого года, и за невыполнение предусмотрено наложение штрафа от 17 000 до 25 500 гривен", ― сказал Истомин.

Спикер ТЦК объясняет, что приложение, как и выписка из ЦНАПа, не является военно-учетными документами. Он перечислил документы, которые должны быть у призывников и военнообязанных.

"Для призывников таким документом является удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных ― военный билет или временное удостоверение. Кроме того, постановлением Кабмина №559 утверждена новая форма военно-учетного документа, который, конечно, также может иметь при себе гражданин", ― сказал Истомин.

Для справки: "Резерв+" — новое приложение от Министерства обороны. Сейчас в нем можно актуализировать свои данные военнообязанным мужчинам. Информация подтягивается из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Однако это приложение пока не является аналогом военного билета.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы нужно предоставить для проверки на блокпосте. За их непредоставление мужчину могут оштрафовать до 5100 грн.