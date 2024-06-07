Штраф "сгорит"? Спустя сколько времени ТЦК не сможет наказать нарушителя воинского учета

Штраф может быть наложен в течение трех месяцев, но не позже определенного срока

В Украине 18 мая в силу вступил новый закон о мобилизации, который, в том числе, приносит новые штрафы для нарушителей воинского учета. Они существенно увеличены по сравнению с прошлыми. Однако, как и у многих наказаний, у этих штрафов есть свой "срок годности". Это период времени, когда вас могут наказать. Если это время истекло, то гражданину уже не грозит наказание.

Об этом рассказал юрист сайта "Юристы" Владислав Дерий. Он ответил на вопрос гражданина, который побаивался идти в ТЦК из-за штрафов поскольку он долго не стоял на воинском учете (3 года). По словам Дерия, боятся такому военнообязанному не стоит.

Юрист напомнил, что, согласно статье 38 Кодекса об административных правонарушениях, административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения.

"Так как вы не встали на военный учет еще три года назад — срок привлечения к административной ответственности истек, поэтому вам не должны выписать штраф", — объяснил он.

Напомним, в настоящий момент штрафы на нарушение воинского учета выглядят следующим образом:

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