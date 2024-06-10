Некоторых военнообязанных могут освободить от штрафа за не обновление данных в ТЦК: в Раде назвали условие

Если Минобороны может получить персональные данные военнообязанного из других электронных ресурсов, ответственности за нарушение правил учета не будет

Новый закон предусматривает условие, освобождающее военнообязанных от ответственности за то, что они не актуализировали информацию о себе. Документ уже вступил в силу.

С 18 мая украинцы должны обновить свои военно-учетные данные. На это гражданам дали 60 дней, то есть до 16 июля. Однако в "Судебно-юридической газете" 10 июня сообщили, что наказать смогут не всех нарушителей закона о мобилизации.

Верховная Рада установила новое условие, освобождающее военнообязанных от штрафов за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации. Это предусматривает новый закон №3696-IX, который вступил в силу 19 мая.

В соответствии с законом если Минобороны может получить данные человека из других реестров, систем и баз данных, то ответственность не наступает.

К примеру, мужчина поступил в вуз и не сходил в течение недели сообщить в ТЦК о своем праве на отсрочку. Однако данные его обучения должны поступить автоматически в реестр "Оберег" от МОН. Поэтому в теории штрафовать военнообязанного не имеют.

"Однако законодатель не уточнил, каким образом ТЦК, вынося постановление о штрафе, должно понять и учесть, имеет или нет Минобороны возможность получить персональные данные военнообязанных путем электронного взаимодействия. Потому как будет реализовываться эта норма об освобождении от ответственности на практике — под вопросом", — подчеркнули в издании.

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