БЭБ безосновательно заблокировал работу одного из крупнейших налогоплательщиков Западной Украины — заявление ВТФ

Руководство Винниковской табачной фабрики во Львове заявило о рейдерском захвате

Работа Винниковской табачной фабрики заблокирована в течение 35 дней силовыми структурами (Бюро экономической безопасности), поэтому предприятие не может сбывать изготовленную продукцию и теряет работников. Об этом заявило руководство компании, которое экстренно пригласило журналистов на фабрику убедиться в происходящем на территории предприятия. По их словам, происходит рейдерский захват, а бюджет Украины из-за блокирования фабрики уже недополучил миллиарды гривен налоговых поступлений.

"Фактически осуществляется блокирование деятельности одного из крупнейших налогоплательщиков Западной Украины. Если посчитать ущерб, причиненный бюджетам всех уровней, учитывая план недовыполнения соответствующей продукции, на сегодняшний момент сумма ущерба бюджету уже превышает более 2,5 миллиарда гривен. Для большего понимания — это порядка 100 тысяч fpv-дронов, которые можно было закупить для украинских защитников. Но этому помешал рейдерский захват и блокировка", — заявил адвокат, заслуженный юрист Украины Алексей Резник.

По его словам, работа предприятия полностью заблокирована "без юридических объяснений таких действий", а в конце прошлой недели патрульная полиция и работники БЭБ на частных автомобилях заблокировали выезд с территории фабрики. Именно после этого руководство пригласило журналистов и представителей общественности на предприятие, чтобы показать результаты работы силовых органов за последние 5 месяцев, в которые "предприятие не может полноценно работать".

"Любые попытки въезда, выезда транспортных средств, а также, соответственно, вывоза продукции, что правомерно и легально изготовлена предприятием, которое имеет соответственно все лицензии, — заблокированы правоохранительными органами", — заявил адвокат Резник.

Журналисты, приглашенные на фабрику, пытались узнать у работников БЭБ, на каком основании те находятся на предприятии, но те не смогли показать ни одного процессуального документа. Просьба СМИ предоставить комментарий БЭБовцы игнорировали, а когда камеры выключались, то они говорили, что у них "приказ сверху".

"Свыше 20 работников силовых органов, представители полиции, другие силовые структуры и подразделения фактически осуществляют охрану неизвестно чего по неизвестной причине. С мая месяца продолжался непрерывный обыск в течение 30 дней. Фактически, каждый день они к нам наведывались, начинали, включали видеокамеру, ходили курили, пробовали осуществлять перерасчет табачной продукции, заканчивали процессуальное действие, а на следующий день начинали это все с самого начала. И так по кругу", — рассказал Резник, как происходит блокирование работы фабрики.

Адвокат добавил, что представители Винниковской табачной фабрики просили детективов БЭБ осмотреть машины на территории, проверить наличие акцизной марки. Однако работники БЭБ отказываются совершать такие действия, не объясняя причин.

"Они постоянно куда-то постоянно звонят, ждут указания. Указания спускаются через час. Не знают как себя вести, что говорить. То есть, по нашему мнению, они ведут себя полностью неадекватно", – сказал директор Винниковской табачной фабрики Ростислав Павлив, добавив, что происходит "это давление на предприятие и попытка его уничтожить".

Напомним, Винниковская табачная фабрика является одним из крупнейших налогоплательщиков табачной отрасли Украины. В 2023 году предприятие уплатило в государственный бюджет более 7 миллиардов гривен налогов.

Руководство ВТФ на этой встрече с журналистами анонсировало проведение 21 июня крупной резонансной пресс-конференции, на которой назовет правдивых заказчиков и правдивых исполнителей рейдерской атаки на фабрику. "Кауфман и №Филипп Моррис" — Вам приготовиться!" — заявил журналистам адвокат Алексей Резник.