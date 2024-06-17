Отсрочка для студентов. Адвокат объяснил, кого могут мобилизовать
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Возраст и специальность не имеют значения
Правила по мобилизации студентов в Украине несколько изменились с 18 мая. Теперь законно учиться, получив отсрочку, имеет меньшее количество соискателей высшего образования.
"Телеграф" расспросил военного адвоката, как проверить, имеете ли вы право на отсрочку.
Новое условие
Закон о "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает, что в период действия военного положения право на отсрочку имеют студенты дневной формы обучения, заочная — не подходит.
Уровень получения образования должен сейчас быть выше полученного ранее. Также право на отсрочку имеют докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.
О каких именно категориях студентов речь
Военный адвокат Сергей Дубок объяснил "Телеграфу", что последовательность уровней образования определена в ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании".
Следовательно, право на отсрочку имеют три категории:
- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования – при определенных условиях;
- докторанты;
- лица, зачисленные на обучение в интернатуру.
Уровни и ступени высшего образования определены в Законе Украины "О высшем образовании":
1) младший бакалавр;
2) бакалавр;
3) магистр
"Для того, чтобы соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования имели право на отсрочку, они должны соблюдать следующие условия (все одновременно): дневная или дуальная форма обучения (заочная — не подходит). А получаемый уровень образования является выше предыдущего", — рассказал юрист.
Военный адвокат подчеркнул, что возраст военнообязанного и специальность, по которой он получает образование, не имеют значения.
Единственным документом, предоставляющим право на отсрочку для студентов, является Справка о соискателе образования по данным из ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования).
Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, будут ли призывать аспирантов во время войны.