Отсрочка для студентов. Адвокат объяснил, кого могут мобилизовать

Возраст и специальность не имеют значения

Правила по мобилизации студентов в Украине несколько изменились с 18 мая. Теперь законно учиться, получив отсрочку, имеет меньшее количество соискателей высшего образования.

"Телеграф" расспросил военного адвоката, как проверить, имеете ли вы право на отсрочку.

Новое условие

Закон о "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает, что в период действия военного положения право на отсрочку имеют студенты дневной формы обучения, заочная — не подходит.

Уровень получения образования должен сейчас быть выше полученного ранее. Также право на отсрочку имеют докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

О каких именно категориях студентов речь

Военный адвокат Сергей Дубок объяснил "Телеграфу", что последовательность уровней образования определена в ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании".

Военный адвокат Сергей Дубок

Следовательно, право на отсрочку имеют три категории:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования – при определенных условиях;

докторанты;

лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Уровни и ступени высшего образования определены в Законе Украины "О высшем образовании":

1) младший бакалавр;

2) бакалавр;

3) магистр

"Для того, чтобы соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования имели право на отсрочку, они должны соблюдать следующие условия (все одновременно): дневная или дуальная форма обучения (заочная — не подходит). А получаемый уровень образования является выше предыдущего", — рассказал юрист.

Военный адвокат подчеркнул, что возраст военнообязанного и специальность, по которой он получает образование, не имеют значения.

Единственным документом, предоставляющим право на отсрочку для студентов, является Справка о соискателе образования по данным из ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования).

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, будут ли призывать аспирантов во время войны.