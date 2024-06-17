Бизнес сможет заплатить за бронирование работников: юрист объяснил, как именно это будет происходить

За каждого забронированного работника придется платить 20 400 грн

Для стабильной работы бизнеса власти могут разрешить заплатить за бронирование некоторых работников. Для этого будет введен специальный сбор.

Такая идея заложена в проект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных" ( №11332 ), внесенный группой народных депутатов. Как именно это будет происходить, объяснил юрист.

Речь идет о физических лицах-предпринимателях и/или их работниках, а также работниках предприятий, учреждений, организаций.

Согласно документу, до прекращения или отмены действия правового режима военного положения субъекты хозяйствования, которые намерены забронировать военнообязанных работников, должны уплатить сбор в сумме, равный размеру 1200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Учитывая, что этот минимум составляет 17 грн., за каждого забронированного работника придется платить 20 400 грн сбора. Такую сумму придется отдавать государству ежемесячно.

Правда, такое условие не касается предприятий, которые могут забронировать работников в соответствии с другими условиями, предусмотренными ст.25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Юрист отметил, что есть и дополнительные условия, предусмотренные другим законопроектом авторства этой же группы нардепов — "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики" ( №11331 ).

Так, для того чтобы воспользоваться опцией бронирования работников от мобилизации, бизнес должен не иметь задолженности по зарплате и уплате обязательных платежей в бюджет.

А для ФЛП объем дохода в течение календарного месяца должен составлять не менее трехкратного размера сбора за бронирование.

"Очевидно, что ни один ФЛП не потянет таких расходов, этот механизм может быть приемлем разве что для крупных предприятий, для которых такие дополнительные затраты не столь существенно повлияют на себестоимость продукции или услуг. Впрочем, в конечном итоге этот сбор будут платить потребители товаров и услуг — в цене продукции", — говорится в блоге юриста.

Ранее "Телеграф" рассказал, что некоторые украинцы получат бронь от мобилизации "автоматом".