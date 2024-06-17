Деньги на ветер: во сколько обойдется сушка волос феном по новому тарифу

Подсчитать собственные расходы просто

Население с 1 июня будет платить за свет по новому тарифу, из-за чего использование техники становится еще дороже. В частности это касается и фена для волос, которыми пользуется едва ли не каждая украинка.

Этот прибор в среднем потребляет 2 кВт*ч, а если им регулярно пользоваться, сумма набежит немалая. Телеграф подсчитал, сколько придется заплатить за сушку волос феном.

Сколько стоит пользование феном для волос

Украинки тратят на этот процесс от 10 до 40 минут. Продолжительность сушки зависит от мощности прибора, выбранного режима (горячий воздух высушивает локоны гораздо быстрее), длины и густоты волос.

Для расчетов нам нужны следующие данные:

тариф на свет — 4,32 грн/кВт;

потребление фена ― 2 кВт*ч;

продолжительность в часах — 20 минут или 0,33 часа.

Сначала нужно рассчитать потребление электричества. Берем для обозначения времени 20 минут. В большинстве случаев этого достаточно для сушки коротких волос или средней длины.

Формула для потребления электричества во время процесса: потребление фена умножить на продолжительность. Рассчитываем по формуле: 2 кВт*ч * 0,33 ч = 0,66 кВт.

Стоимость одной сушки волос мы узнаем, если умножим потребление электричества на актуальный тариф. Рассчитываем по формуле: 0,66 кВт*4,32 грн/кВт = 2,85 грн.

В среднем сушка обходится почти в 3 гривны. Однако если сушить волосы через день, то за месяц набежит 43 грн. Это расходы на одну девушку или женщину.

Однако гораздо больше придется заплатить длинноволосым украинкам. Получившуюся сумму смело можно умножать на два. Одна сушка длинных густых волос обойдется около 6 грн, а в месяц это будет примерно 90 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько средств "съест" электрочайник в месяц. Также вам может быть интересно узнать стоимость нагрева бойлера, приготовление борща на электроплите или во сколько обойдется уборка пылесосом. Во всех материалах есть расчеты потребления для средней украинской семьи.