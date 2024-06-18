Цена кусается: сколько будет стоить уборка пылесосом для украинцев по новым тарифам

Пылесосить теперь почти роскошь

В Украине с 1 июня 2024 выросли тарифы на электроэнергию для бытовых и промышленных пользователей. Стоимость света поднялась на 1,68 грн/кВт. Поэтому пользование большинством бытовых приборов может ударить по карману, не исключением стал и пылесос.

"Телеграф" расскажет вам, сколько стоит пропылесосить квартиру и какую сумму за такую уборку можно увидеть в квитанции.

Напомним, что с первого дня лета стоимость света составляет 4,32 грн/кВт.

По новому тарифу, за 1 час уборки обычным пылесосом тратится 2 кВт. Чтобы пропылесосить средних размеров квартиру нужно 30 мин в среднем, так что это 1 кВтч. И в денежном эквиваленте 4,32 грн.

Однако, если пылесосить каждый день в течение месяца (берем 30 дней в среднем), то сумма будет составлять — 129,6 грн. Украинцы с маленькими детьми или домашними животными, привыкшими пользоваться пылесосом по несколько раз в день, могут накрутить света на 260 грн или 390 грн (если пылесосить 2 раза или 3 раза в сутки соответственно).

Пока почти 130 грн небольшая сумма, но если ее добавить в стоимость работы бойлера, стиральной машинки и печки, получится значительный чек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сколько в Украине будет платить за электроэнергию по новому тарифу 4,32 грн/кВт*ч среднестатистическая семья